Yaşayan efsane

O, eski Başbakan Tansu Çiller'in prensi, Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biriydi. Gün geldi, Kürşat Tüzmen ile yüzme yarışına girdi... Gün geldi, "Haset" karakteriyle evlerimizi şenlendirdi. Türkiye onu, icraatları kadar kendine özgü saç modeliyle tanıdı, sevdi... Ve efsane siyasetçi Esat Kıratlıoğlu, önceki gün bir TV kanalında boy gösterdi. Yıllar geçse de kendisine özgü saç modelinden taviz vermediğini ispat etti! 88 yaşına rağmen dinç görünümü ve bronz teniyle yine dikkatleri üzerine çekti, gündemi değiştirdi!
1996 / Kıratlıoğlu, gazetecilerle de yüzme yarışına girmişti.
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Donald Trump gizli Esat Kıratlıoğlu'ymuş meğer...
Sanki Kıbrıs'ta çıkıp büyüyen saçı, Trabzon'un üstüne kapatmak gibi...
Yıllar geçse de unutulmayan, üzerine şiir yazılabiilecek güzellikteki saç...
Galiba 1977'de patentini almış...
1996 / Kıratlıoğlu, gazetecilerle de yüzme yarışına girmişti.
TWITTER YORUMLARI
Donald Trump gizli Esat Kıratlıoğlu'ymuş meğer...
Sanki Kıbrıs'ta çıkıp büyüyen saçı, Trabzon'un üstüne kapatmak gibi...
Yıllar geçse de unutulmayan, üzerine şiir yazılabiilecek güzellikteki saç...
Galiba 1977'de patentini almış...
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