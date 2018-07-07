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Yaşayan efsane

Yaşayan efsane
O, eski Başbakan 'in prensi, Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biriydi. Gün geldi, Kürşat Tüzmen ile yüzme yarışına girdi... Gün geldi, "Haset" karakteriyle evlerimizi şenlendirdi. onu, icraatları kadar kendine özgü saç modeliyle tanıdı, sevdi... Ve efsane siyasetçi Esat Kıratlıoğlu, önceki gün bir TV kanalında boy gösterdi. Yıllar geçse de kendisine özgü saç modelinden taviz vermediğini ispat etti! 88 yaşına rağmen dinç görünümü ve bronz teniyle yine dikkatleri üzerine çekti, gündemi değiştirdi!


1996 / Kıratlıoğlu, gazetecilerle de yüzme yarışına girmişti.

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gizli 'ymuş meğer...
Sanki Kıbrıs'ta çıkıp büyüyen saçı, Trabzon'un üstüne kapatmak gibi...
Yıllar geçse de unutulmayan, üzerine şiir yazılabiilecek güzellikteki saç...
Galiba 1977'de patentini almış...
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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