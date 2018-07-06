Sanal alem şimdi de vahşi hayatı pazara çıkardı. Timsahların, Türkiye'de internetten satıldığı saptandı. 'Nil', 'Cayman', cinsi timsahların bin 250 lira ile 6 bin 600 lira arasında değişen fiyatlara alıcı bulduğu anlaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise bu satışların satışın tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını açıkladı. İnternetteki timsah ilanlarında ise şu ifadeler vardı: Problemsiz, ciddi alıcılar lütfen. Orijinal Nil timsahı. 80 santimetre sağlıklı bakımlı ve hareketlidir. 100x50 akvaryum, ısıtıcı, UV lamba, devirdaim filtre, besleme çubuğu fiyata dahildir. Bir hevesle aldığım ama sonradan eşim korktuğu için her gün 'Bu hayvan bu evden gidecek' diye tartışmalardan bıktığımdan dolayı Cayman timsahımı satışa çıkardım.
Sahibinden satılık timsah
Etiketler: Milli Parklar , Türkiye
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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