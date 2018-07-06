Miras tatlı nafaka değil

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davanın 95'inci duruşmasına mirasçılar Ahmet Tatlıcı, Salih Ziya Tatlıcı Titiz, Mehmet Tatlıcı, Bedriye Kamer Tatlıcı ile davalı diğer mirasçılar Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı'nın avukatları ve Tereke İdare Memuru İbrahim Bülbül ve Kadir Özgen katıldı. Bedriye Kamer Tatlıcı'nın avukatı, gayrimenkullerden Antalya Belek Royal'de bulunan hissesinin satılmasını, ayrıca Zincirlikuyu'daki Tat Towers'ın dış cephesinin reklam için kiralanmasına razı olduklarını bildirdi. Duruşmada Uğur Tatlıcı'nın boşandığı eşi Derya Yeniçeri'nin avukatı Nuray Gülbahar, 16 Şubat 2018 tarihli nafaka 5 bin 8 lira nafaka alacağı için mahkemeye bir dilekçe verdi.
Ahmet Tatlıcı'nın avukatı da Antalya Royal Belek'teki hissesini, 12 milyon liralık vergi borcunda kullanılmak üzere satılmasına rıza gösterdiklerini anlattı. Ahmet Tatlıcı'nın avukatı, "Beykoz Konakları ile sulh olunması için tereke idaresine yetki verilmesine rızamız yok. Ayrıca Uğur Tatlıcı'nın birikmiş nafaka borcunun terekeden ödenmesine ilişkin olarak yine nafaka alacaklısı vekilinin bir talepte bulunduğunu görüyoruz. Bu talebe de rızamız yok" dedi.
Ailede dava üstüne dava haberleri yaşanmıştı. Gizem Tatlıcı da, 26 yıllık eşi Mehmet tatlıcı'dan boşanmıştı.
ALİ OKTAY
Ahmet Tatlıcı'nın avukatı da Antalya Royal Belek'teki hissesini, 12 milyon liralık vergi borcunda kullanılmak üzere satılmasına rıza gösterdiklerini anlattı. Ahmet Tatlıcı'nın avukatı, "Beykoz Konakları ile sulh olunması için tereke idaresine yetki verilmesine rızamız yok. Ayrıca Uğur Tatlıcı'nın birikmiş nafaka borcunun terekeden ödenmesine ilişkin olarak yine nafaka alacaklısı vekilinin bir talepte bulunduğunu görüyoruz. Bu talebe de rızamız yok" dedi.
Ailede dava üstüne dava haberleri yaşanmıştı. Gizem Tatlıcı da, 26 yıllık eşi Mehmet tatlıcı'dan boşanmıştı.
ALİ OKTAY
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