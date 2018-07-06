İngıltere'de yapılan yeni bir araştırma, kabuklu yemişin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, 14 hafta boyunca diyetlerine iki avuç badem, fındık ve ceviz ekleyen erkeklerdeki sperm miktarı ve kalitesinin arttığı gözlemlendi. Uzmanlar etkinin yüzde 25 civarında olduğunu belirtti. Erkeklerdeki sperm miktarının hava kirliliği, sigara ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerle düştüğü kanıtlandı. Ayrıca bilim insanları, sağlıklı beslenmenin hamile kalma olasılığını artırdığına dair kanıtların çoğaldığını belirtti. Araştırmalar, dünya çapında her yedi çiftten birinin hamile kalmakla ilgili sorun yaşadığı, kısırlık sorunlarının yüzde 40 ila 50'sinin erkeklerle ilgili olduğunu ortaya koydu.
Kabuklu yemiş ye baba ol
Etiketler: araştırma , yemiş , kabuklu yemiş , sağlık , fındık
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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