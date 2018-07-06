Feryadı duydu

Gaziantep'İn Nizip ilçesinde, sokakta oynarken kulağındaki işitme cihazı çalınan Reşit Polat'ın (4) feryadını, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Başkanı şarkıcı Haluk Levent duydu. Ünlü şarkıcı, dar gelirli ailenin yeniden satın alamadığı kulaklık için sosyal medya hesabından kampanya başlattı. Konserlerinde giydiği yeleği satılığa çıkarıp, giysi alacak kişinin ailesine özel konser vereceğini duyurdu. Levent'in yeleğini Zafer D. aldı. Elde edilen 20 bin liralık parayla küçük Reşit'e yeni işitme cihazı temin edildi. Reşit'in cihazı AHBAP görevlilerince teslim edildi. Yeleğini satın alan Zafer D. ise evinde konser istemedi. Bunun yerine Levent'in bir konserini bilet alamayanlar için sosyal medyadan canlı yayınlamasını istedi.
Haluk Levent, küçük Reşit'in feryadını duydu. Yeleğini satıp cihaz alınması için yardımda bulundu.
Haluk Levent, küçük Reşit'in feryadını duydu. Yeleğini satıp cihaz alınması için yardımda bulundu.
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