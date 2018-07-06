Çin'in en büyük dördüncü şirketi HNA Group Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Vang Cian, iş gezisi için önceki gün Fransa'nın Bonnieux köyüne gitti. Burada fotoğraf çekilmek istedi. Ancak çıktığı duvarın üstünde selfie çekerken dengesini kaybetti. 15 metrelik duvardan düştü ve yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Cian'ın cenazesi ülkesine gönderildi. HNA Group'un yıllık 100 milyar euro kadar cirosunun olduğu öğrenildi.
Çinli milyarder selfieden öldü
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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