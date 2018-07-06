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nin köstebeği çıktı

Çetenin köstebeği bankacı çıktı
İstanbul, , ve 'de düzenlenen operasyonlarla çökertilen 52 kişilik tele-lık sinin üyesi yakalandı. Mağdurların bilgilerini para karşılığı sattığı saptanan köstebek A.B. çıktı. Adresine yapılan baskınla yakalanan bankacı adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve "Acil Tıp" teknisyeni T.A.'nın çeteye dolandırılması planlanan mağdur adaylarının kişisel bilgileri ile irtibat numaralarını verdiği ortaşa çıktı. 45 üyesi tutuklanan çetenin 7 üyesi daha aranıyor.

Emir SOMER
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