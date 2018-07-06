Çetenin köstebeği bankacı çıktı

İstanbul, Şanlıurfa, Edirne ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarla çökertilen 52 kişilik tele-dolandırıcılık çetesinin köstebek üyesi yakalandı. Mağdurların bilgilerini para karşılığı sattığı saptanan köstebek bankacı A.B. çıktı. Adresine yapılan baskınla yakalanan bankacı adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve "Acil Tıp" teknisyeni T.A.'nın çeteye dolandırılması planlanan mağdur adaylarının kişisel bilgileri ile irtibat numaralarını verdiği ortaşa çıktı. 45 üyesi tutuklanan çetenin 7 üyesi daha aranıyor.
Emir SOMER
Emir SOMER
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