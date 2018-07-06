Ünlü sunucuyu öldürüp intihar eden eski mankenin ağabeyi, kadının kuyumcudaki alacağını istedi. Olumsuz yanıt alınca tehdit etti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz (43), geçen yıl otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker daha sonra canına kıydı. Olay günlerce konuşuldu. Filiz Aker'in ağabeyi ise geçtiğimiz günlerde, kardeşinin yüklü miktardaki alacağının peşine düştü. İddiaya göre abi Sümer Bayer, lüks bir AVM'deki kuyumcuya gitti. Dükkan çalışanlarını tehdit etti. Mağaza sahibi Osman G.'ye şantajda bulunarak, "Mağazayı bombalayacağım. Dostlarım buralarda. Eğer parayı vermezsen cinayetten korkmadığımı, bu sebeple ceza evinde yattığımı bil. Gerekirse aile üyelerini de ziyaret ederim." şeklinde sözler söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Dükkan sahibi Osman G., savcılığa başvurarak olayla ilgili şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ifadesine başvurulan Sümer Bayer, yaşananları doğrulayarak, ölen ablasının alacağını istediğini beyan etti. İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bayer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22,5 yıla kadar hapsi istenen Sümer Bayer, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
Dilek YAMAN
ŞİKAYETÇİ OLDU
Dükkan sahibi Osman G., savcılığa başvurarak olayla ilgili şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ifadesine başvurulan Sümer Bayer, yaşananları doğrulayarak, ölen ablasının alacağını istediğini beyan etti. İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bayer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22,5 yıla kadar hapsi istenen Sümer Bayer, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.
Dilek YAMAN
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