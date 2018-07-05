Türkiye birkaç gün arayla önce Eylül'e sonra Leyla'ya ağladı. Masum yavruların ölümleri yürekleri dağladı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, önceki gün sonsuzluğa uğurlandı. Köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, dün bir kez daha canının yandığını anlattı. Kızını kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla gözü açık geldi. Annesi gözünü kapatmaya gitti. Kapatamadı... Ben gittim kapattım.
O adama seslenmiştim
Ağrı’da cansız bedeni bulunan Leyla’nın babası konuştu: O adama zaten seslenmiştim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim yavruma süt verin dedim. Süt de vermediler. O cani kimse onu bulmak istiyorum...
Türkiye birkaç gün arayla önce Eylül'e sonra Leyla'ya ağladı. Masum yavruların ölümleri yürekleri dağladı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, önceki gün sonsuzluğa uğurlandı. Köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, dün bir kez daha canının yandığını anlattı. Kızını kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla gözü açık geldi. Annesi gözünü kapatmaya gitti. Kapatamadı... Ben gittim kapattım.
Etiketler: Ağrı , Türkiye , leyla aydemir
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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