O adama seslenmiştim

birkaç gün arayla önce'e sonra'ya ağladı. Masum yavruların ölümleri yürekleri dağladı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki, önceki gün sonsuzluğa uğurlandı. Köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba, dün bir kez daha canının yandığını anlattı. Kızını kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla gözü açık geldi.