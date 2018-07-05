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  1. Hem lezzetli hem sağlıklı

Güç de

Güç cevizde
Ceviz; bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeriyor. Kalori değeri yüksek bir besin olan de sağlığımız için tercih etmemiz gereken doymamış yağ bulunduruyor. Cinsel gücü artıran ceviz, romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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