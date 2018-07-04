Türkiye ağlıyor

Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gündür aranan Leyla'dan gelen acı haber, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye, Ankara'da öldürülen Eylül'ün acısı dinmeden Leyla'nın acı haberiyle yıkıldı. Sosyal medyada ünlüler isyan etti.
DENİZ SEKİ: İnsanı doğduğuna pişman eden yalan dünya. Allah geride kalan ailelerine sabır versin. Bir bebek daha gitti ne denilebilir ki? Acımasız zalim insanlar defolun gidin.
MUSTAFA CECELİ: Leyla, Eylül ve nice masum melek. Ve onları kurban seçen ahlak insanlık yoksunu nice mahlukat. O pisliklerin tatlı canlarını almadan hiçbir şeyin önüne geçilmez. İbreti alem için değil adalet için İdam çıksın.
FUNDA ARAR: Güzel çocuğum nasıl kıydılar sana. Bu canileri Allah bildiği gibi yapsın.
MERVE ÖZBEY: Bir çift mavi gözün hatrına sana yemin olsun bal kız, bu dünyada sadece sana kıyan o. çocuklarıyla uğraşıcam.
TARKAN: Yeter artık. Nasıl bir acıdır. Leylalar ölmesin. Bu meleklerin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık.
EBRU GÜNDEŞ: Rabbim ailesine sabırlar versin. İdam istiyoruz.
DENİZ SEKİ: İnsanı doğduğuna pişman eden yalan dünya. Allah geride kalan ailelerine sabır versin. Bir bebek daha gitti ne denilebilir ki? Acımasız zalim insanlar defolun gidin.
MUSTAFA CECELİ: Leyla, Eylül ve nice masum melek. Ve onları kurban seçen ahlak insanlık yoksunu nice mahlukat. O pisliklerin tatlı canlarını almadan hiçbir şeyin önüne geçilmez. İbreti alem için değil adalet için İdam çıksın.
FUNDA ARAR: Güzel çocuğum nasıl kıydılar sana. Bu canileri Allah bildiği gibi yapsın.
MERVE ÖZBEY: Bir çift mavi gözün hatrına sana yemin olsun bal kız, bu dünyada sadece sana kıyan o. çocuklarıyla uğraşıcam.
TARKAN: Yeter artık. Nasıl bir acıdır. Leylalar ölmesin. Bu meleklerin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık.
EBRU GÜNDEŞ: Rabbim ailesine sabırlar versin. İdam istiyoruz.
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