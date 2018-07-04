Pişman değilmiş

Yazar Beki İkala Erikli'nin katili Sinem Koç hakkında gerekçeli karar açıklandı. Katilin cinayeti tasarlayarak işlediği ve hiçbir pişmanlık duymadığı vurgulandı. Kan donduran olay, 2016 yılında yaşandı. "Melekler ile yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli, Beyoğlu'ndaki ofisinin önünde 31 yaşındaki Sinem Koç tarafından kurşunlandı. Ağır yaralanan yazar, kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan ve 1 gün sonra yakalanan Koç, tutuklandı.
ANNESİ DE ŞAHİT...
Hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Koç hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Buna göre Koç, 'Melekler ile yaşamak' kitabını okuduktan sonra yazarın seminerlerine katıldı. Kitabı okuduktan sonra psikolojisi bozulan ve bu durumun sorumlusu olarak da yazarı gören Koç'un cinayeti bu nedenle işlediği açıklandı. İddiaya göre Koç'un annesi de "Bu kadını öldüreceğim" sözlerinin tanığıydı. Katil Koç için sağlık raporu da alındı. Rapora göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu ve cinayeti tasarlayarak işlediği vurgulandı. "Sanığın olay sonrasındaki davranışları, basın huzurunda yapmış olduğu açıklamaları ve gerçekleştirdiği eylemden dolayı herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle hakkında oy birliğiyle hüküm kurulmuştur" açıklaması yapıldı.
Ofisinin önünde sırtından 3 kurşunla vurulan Beki İkala Erikli, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
ANNESİ DE ŞAHİT...
Hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Koç hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Buna göre Koç, 'Melekler ile yaşamak' kitabını okuduktan sonra yazarın seminerlerine katıldı. Kitabı okuduktan sonra psikolojisi bozulan ve bu durumun sorumlusu olarak da yazarı gören Koç'un cinayeti bu nedenle işlediği açıklandı. İddiaya göre Koç'un annesi de "Bu kadını öldüreceğim" sözlerinin tanığıydı. Katil Koç için sağlık raporu da alındı. Rapora göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu ve cinayeti tasarlayarak işlediği vurgulandı. "Sanığın olay sonrasındaki davranışları, basın huzurunda yapmış olduğu açıklamaları ve gerçekleştirdiği eylemden dolayı herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle hakkında oy birliğiyle hüküm kurulmuştur" açıklaması yapıldı.
Ofisinin önünde sırtından 3 kurşunla vurulan Beki İkala Erikli, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.