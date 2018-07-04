Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde meydana gelen değişimler, çarpıntı ya da üşüme... Tüm bunlar, kadınların korkulu rüyası haline gelen menopozu işaret ediyor. Ülkemizde menopoz daha çok 45-55 yaş arası kadınlarda ortaya çıkıyor. Menopoz tıbbi olarak önlenemese de yaşam tarzında yapılacak önemli değişikliklerle geciktirilebiliyor. Uzmanlar, bir kadının kesin olarak menopoza girdiğini söyleyebilmek için 12 ay kesintisiz regl olmaması gerektiğini belirtiyor.
Menopoz aşkı öldürüyor
Menopoz, 40 yaşından sonra kendini belli ediyor. Ateş basması ve terleme gibi şikayetlere neden oluyor. Cinsel isteksizliği beraberinde getiriyor...
Etiketler: cinsel isteksizlik , menopoz , ateş
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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