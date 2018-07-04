Menopoz aşkı öldürüyor

Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde meydana gelen değişimler, çarpıntı ya da üşüme... Tüm bunlar, kadınların korkulu rüyası haline gelen menopozu işaret ediyor. Ülkemizde menopoz daha çok 45-55 yaş arası kadınlarda ortaya çıkıyor. Menopoz tıbbi olarak önlenemese de yaşam tarzında yapılacak önemli değişikliklerle geciktirilebiliyor. Uzmanlar, bir kadının kesin olarak menopoza girdiğini söyleyebilmek için 12 ay kesintisiz regl olmaması gerektiğini belirtiyor.