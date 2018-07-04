Katillere 'aç'ımayın

Orda uzakta bir köy vardı... O köy Leyla'nın hayatıydı. Ancak 4 yaşındaki dünyalar güzeli yavrunun hayatı yine o köyde sonlandı. Ağrı'da yaşayan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran'da ailesiyle birlikte soluğu, merhum dedesinin köyü Bezirhan'nda aldı. Ailesi bayram ziyareti yaparken küçük Leyla sırra kadem bastı. Türkiye Leyla'yı ararken acı haber önceki gün herkesi ağlattı. 18 gün sonra eve 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında, küçük yavrunun cesedine ulaşıldı. Leyla Aydemir'e Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Acılı aile talihsiz yavrunun naaşını alıp köye doğru yola çıktı. Baba tören istemeyince Leyla dün sabah sessiz sedasız Bezirhane Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
DARP VE TECAVÜZ YOK
Yapılan otopside, Leyla'nın kaçırıldığı ve aç bırakıldığı, bu nedenle 8-10 gün sonra açlıktan öldüğü, 2-3 gün önce de bulunduğu yere bırakıldığı vurgulandı. Darp ve tecavüz bulgusuna rastlanmayan Leyla'nın yüzüstü yatarken bulunan cesedinin sırtındaki kızarıklıkların da güneş yanığı olduğu belirlendi. Leyla'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alırken, aile adına kısa bir açıklama yapan amcası Yusuf Aydemir; "Bizde hasmın varsa öldürülür ama çocuklara dokunulmaz. Bunu yapanlar elbet yakalanacak. Hadım değil idam istiyoruz" dedi.
MEDYUM SERBEST BIRAKILDI
Ağrı Valisi Süleyman Elban ise şunları söyledi: "Leyla kaybolmamış, kaçırılmış. Olayla ilgili gözaltı var, bazı ipuçları var. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 3 savcı soruşturuyor." Öte yandan Osmaniye'den Bezirhane köyüne giden ve kendini 'medyum' olarak tanıtan bir kadın gözaltına alındı. Kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Anne Aysel Aydemir, günlerce kızından gelecek sevinçli haberi bekledi. Ancak o haber acı olup yüreğine düştü. Talihsiz kadın biricik evladını dün ağıtlarla toprağa verdi.
En çok onun canı yandı. Toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir kardeşinin mezarı başında sessiz sessiz ağladı.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
DARP VE TECAVÜZ YOK
Yapılan otopside, Leyla'nın kaçırıldığı ve aç bırakıldığı, bu nedenle 8-10 gün sonra açlıktan öldüğü, 2-3 gün önce de bulunduğu yere bırakıldığı vurgulandı. Darp ve tecavüz bulgusuna rastlanmayan Leyla'nın yüzüstü yatarken bulunan cesedinin sırtındaki kızarıklıkların da güneş yanığı olduğu belirlendi. Leyla'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alırken, aile adına kısa bir açıklama yapan amcası Yusuf Aydemir; "Bizde hasmın varsa öldürülür ama çocuklara dokunulmaz. Bunu yapanlar elbet yakalanacak. Hadım değil idam istiyoruz" dedi.
MEDYUM SERBEST BIRAKILDI
Ağrı Valisi Süleyman Elban ise şunları söyledi: "Leyla kaybolmamış, kaçırılmış. Olayla ilgili gözaltı var, bazı ipuçları var. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 3 savcı soruşturuyor." Öte yandan Osmaniye'den Bezirhane köyüne giden ve kendini 'medyum' olarak tanıtan bir kadın gözaltına alındı. Kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Anne Aysel Aydemir, günlerce kızından gelecek sevinçli haberi bekledi. Ancak o haber acı olup yüreğine düştü. Talihsiz kadın biricik evladını dün ağıtlarla toprağa verdi.
En çok onun canı yandı. Toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir kardeşinin mezarı başında sessiz sessiz ağladı.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
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