İmam sahada

Bosna Hersek'in Foça şehrinde imam olarak görev yapan Dzenan Krajisnik, aynı zamanda ikinci ligde mücadele eden Sutjeska futbol takımında profesyonel olarak forma giyiyor. Boşnak imam, "hayatının anlamı" olarak nitelendirdiği imamlığı ve futbolculuğu layıkıyla sürdürdüğünü belirtiyor. Profesyonel olarak Celik, Zepce, Zvijezda ve Visoko takımlarından forma giyen "cübbeli" futbolcu, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımının da formasını terletti.
Savunmanın solunda görev yapan Krajisnik, ilk günlerde Sutjeska'daki takım arkadaşlarının kendisini "garipsediğini" ifade ederek, bu garipsemenin daha sonra saygıya dönüştüğünü söyledi. Krajisnik, spor ile dinin birçok ortak noktası olduğunun altını çizerek, "Dinimiz de spor gibi bize sağlıklı ve aşırıya kaçmadan beslenmeyi tavsiye ediyor. Dinimizde var olan sabır ve azim, futbolun da temel taşları" ifadelerini kullandı.
Savunmanın solunda görev yapan Krajisnik, ilk günlerde Sutjeska'daki takım arkadaşlarının kendisini "garipsediğini" ifade ederek, bu garipsemenin daha sonra saygıya dönüştüğünü söyledi. Krajisnik, spor ile dinin birçok ortak noktası olduğunun altını çizerek, "Dinimiz de spor gibi bize sağlıklı ve aşırıya kaçmadan beslenmeyi tavsiye ediyor. Dinimizde var olan sabır ve azim, futbolun da temel taşları" ifadelerini kullandı.
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