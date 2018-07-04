Zonguldak'ta düzenlenen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız, yaşadığı üzüntüyü yeni atlattı. Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Büyükyıldız'ı ziyaret etti. Büyükyıldız, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ben biriyle bile buluşmayı hayal ederken, ikisini birden yanımda görünce çok sevindim. İkisi de benim idolüm. Onlar gibi şampiyon olacağım" dedi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Melih'in başarılarının takipçisi olacağını söyledi. Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise "Biz de yenildiğimizde ağlayıp üzülüyorduk" dedi.
Büyükyıldız!
Rakibine yenilince kendini yerden yere atan küçük güreşçiyi, milli güreşçiler ziyaret etti.
Etiketler: Zonguldak , taha akgül , Rıza Kayaalp
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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