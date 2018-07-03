Ağrı'da yaşayan Leyla Aydemir (4), Ramazan Bayramı'nın birinci günü ailesiyle birlikte dedesinin köyüne gitti. Talihsiz yavru bir anda sırra kadem bastı. 18 gündür aranan minik Leyla için devletin tüm imkanları kullanıldı. Günlerdir AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları bölgeyi didik didik aradı. Avcılar bile aramalara katıldı. Hatta kargalar takibe alındı. Leyla'yı arama faaliyetleri dün de devam ederken acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane Köyü Kurudere mevkiindeki dere yatağında Leyla'nın cansız bedenini buldu. Ancak bu durum akıllarda soru işareti bıraktı. Zira ekipler dün o bölgeyi aramıştı. Bu durum da şu ihtimali akıllara getirdi: "Leyla'yı başka yerde öldürüp oraya bıraktılar."
SONRADAN ORAYA GETİRİLMİŞ GİBİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. "Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu" diyen Soylu, şöyle devam etti: Sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsinin sonucuna muhtaç ilk belirlemeler. Ve bir darp var mı yok mu gibi bir sorumuz da oldu. Çok ufak bir işaret var. Ufacık çocuk, 4 yaşında. Çok ufak bir şey gözüküyor. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucu belli olacak; melek...
ANNE İLE BABASI PERİŞAN OLDU
Talihsiz yavrunun annesi Şükran Aydemir ile babası Nihat Aydemir, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Aydemir çifti, uzun süre kendine gelemedi.
Minik Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izi vardı. Mavi gözlümü bu hale getirenler, yakalanıp adalet önünde hesap versin" dedi.
(LEYLA İŞTE BURADA BULUNDU)
SONRADAN ORAYA GETİRİLMİŞ GİBİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. "Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu" diyen Soylu, şöyle devam etti: Sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsinin sonucuna muhtaç ilk belirlemeler. Ve bir darp var mı yok mu gibi bir sorumuz da oldu. Çok ufak bir işaret var. Ufacık çocuk, 4 yaşında. Çok ufak bir şey gözüküyor. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucu belli olacak; melek...
ANNE İLE BABASI PERİŞAN OLDU
Talihsiz yavrunun annesi Şükran Aydemir ile babası Nihat Aydemir, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Aydemir çifti, uzun süre kendine gelemedi.
Minik Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izi vardı. Mavi gözlümü bu hale getirenler, yakalanıp adalet önünde hesap versin" dedi.
(LEYLA İŞTE BURADA BULUNDU)
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