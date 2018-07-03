Yol Durumu
  1. Canım öğretmenim
  2. Balayı yerine mezara!

Kanlı viraj

’de ‘KANLI VİRAJ’ olarak bilinen bölgede minibüs devrildi. Suriyeli tarım işçilerinden 3’ü öldü, 16’sı yaralandı...

Kanlı viraj
Can pazarının yaşandığı kaza, dün 'de meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, 'Kanlı viraj' olarak bilinen yerde kontrolden çıkarak devrildi. Korkuç kazada, 3 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde Arslanköy'e kiraz toplamak için gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.


Bekir COŞKUN
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar