Can pazarının yaşandığı kaza, dün Mersin'de meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, 'Kanlı viraj' olarak bilinen yerde kontrolden çıkarak devrildi. Korkuç kazada, 3 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde Arslanköy'e kiraz toplamak için gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.
Bekir COŞKUN
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.
Bekir COŞKUN
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