TÜKÜRÜK bezinin, vücudumuzda hayati önemi bulunuyor. Diş ve ağız sağlığı için oldukça önemli olan bu bez, üst solunum ve üst sindirim yollarının hijyenine katkı sağlıyor. Tükürük bezi kanseri, 5 ana kanser çeşidinden birini oluşturuyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, bu tümörlerin tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirtiyor. Tedavinin ihmal etmesi haline tümörün yüz felcine neden olduğunun altını çiziyor. Şu bilgiler veriyor...
Tükürük bezi kanseri felç ediyor
Tükürük bezinde oluşan tümörler, zamanla kansere dönüşüyor. Hastalık tedavi edilmediğinde yüz felcine neden oluyor. Uzmanlar, bol bol su içilmesini öneriyor
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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