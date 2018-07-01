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Küçük aranıyor

Küçük Leyla aranıyor
Ağrı'da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 16 gündür aranan 3,5 yaşındaki Leyla'dan haber yok. Aranmadık yer bırakmayan ekipler kuyuları boşalttıktan sonra dün de mezarlıkta toprağın yumuşak olduğu yerde kazı yaptı. Baba Nihat Aydemir, "Kızım kesinlikle yaşıyor. 'yı götüren adama sesleniyorum. Merhametin varsa kızımı bırak" dedi.
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