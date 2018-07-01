Eşim çocuğumu görmemi engelliyor

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz..sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödemeniz) ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir. Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. Velayetin kaldırılması ve vasi tayininin gerçekleşebilmesi için 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir: "Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması." Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.ilgili dava açmak için illaki boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır.Ayrı yaşama olması da gerekmemektedir. Eşiniz ile ayrı yaşamasınız bile eğer eşiniz eviniz ile ilgilenmiyorsa nafakayla ilgili dava açabilirsiniz..okuyucularımız için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararının ne anlama geldiğini açıklayalım.Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HAGB sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur.Fakat genellikle HAGB, sanığın lehine olan bir kurumdur.