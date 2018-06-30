Ortak kaçar!

Ortağı tarafından dolandırılan kadın, hayatının şokunu yaşadı. Olay, İstanbul Başakşehir'de 25 Haziran akşamı yaşandı. İddialara göre, tekstil atölyesi işleten Hatice Kökcü, bir arkadaşı aracılığıyla Muhsin K. ile tanıştı. İkili, ortak iş yapma kararı aldı. Ardından Muhsin K., daha büyük bir dükkan tuttuğunu ve atölyedeki malzemeleri oraya taşıyacağını söyleyerek Kökcü'yü kandırdı. Muhsin K., ortağına ait atölyedeki tüm malzemeleri bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Genç kadın, tüm aramalarına rağmen ortağına ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Yaklaşık 60 bin lira değerindeki malzemelerinin çalındığını söyleyen Hatice Kökcü, soluğu karakolda aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Ortağı tarafından dolandırılan Hatice Kökcü, "Dükkanda 15 tane tekstil makinem vardı. Muhsin K., daha büyük bir yer tutarız diyerek bütün malzemeleri arabaya yükleyip götürdü. Telefonlarımı açmadı. Bütün malzememi aldı kaçtı. Beni mağdur etti. Ben bulunmasını istiyorum. İki evladım var, onlara bakıyorum" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri, Muhsin K.'yi her yerde arıyor.
Polis ekipleri, Muhsin K.'yi her yerde arıyor.
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