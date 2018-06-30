Osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi hastalığı, daha çok menopoz dönemindeki kadınları tehdit ediyor. Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, toplumda sık görülen bir hastalık olan kemik erimesiyle ilgili hayat kurtaran bilgiler veriyor. Hastalığın zamanla kemik yapısını bozduğunu belirten Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Osteoporoz vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerini azaltarak daha kolay kırılabilen bir hale sokar. Bu hastalık vücuttaki tüm kemikleri etkileyen sistemik bir hastalıktır" diyor. Hastalığın tedavisinde güneşin önemli bir yeri olduğuna değiniyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: "Tedavide mutlaka, kemiğin yapı taşı olan kalsiyumun ve D vitamininin yer alması gerekmektedir. 30 yaşından önce kemik kültesinin mutlaka bu vitaminlerle arttırılması gerekir. Kemik kültesi ne kadar artarsa kırılma riski de o kadar azalır. Hasta D vitamini almak için bolca güneşten faydalanmalıdır. Bununla birlikte balık ve balık ürünleri tüketilmesi de önemli bir D vitamini kaynağıdır."
Kemik erimesinin çareşi güneş!
Etiketler: kemik , kemik erimesi
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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