Kazanacaksın Nesli!

Türkiye, Neslican Tay'ı kansere karşı verdiği amansız mücadeleyle tanıdı. Rize'de Fen lisesinden mezun olan Neslican Tay (20), geçtiğimiz yıllarda iki kez kansere yakalandı. Bir süre kemoterapi görmeye başladı. Ancak doktorları, vücudundaki tümörün akciğerine sıçrayabileceğini saptadı. Bu yüzden genç kızın bir bacağı kesilmek zorunda kaldı. Operasyonun ardından Tay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Fakat önceki gün sosyal medya hesabından yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Paylaştığı videoda hastalığı beklemediğini, çok şaşırdığını, ve kansere karşı sonuna kadar mücadele edeceğini anlattı. Şu ifadeleri kullandı: "Kaybedeceğim sadece hayatım kaldı. Ve ben bana yakışanı yapacağım. Kendime söz verdim sonuna kadar savaşacağım. Hem de savunma cephesinde falan değil taaruzdayım. Bir elimde rujum, ve öldürücü gülüşüm... Biz hazırız. Sonuna kadar da savaşacağız ve umarım biz kazanacağız. Bacağımı almak kadar kolay değil hayatımı almak. Daha dünyayı gezeceğim, kitap çıkartacağım, bir sürü kalbe dokunacağım. Hayatımı sana bırakmayacağım." Takipçilerinden ise destek mesajları yağdı...
Dualarımız seninle. Kazanacaksın
Allah acil şifalar versin.
Kazanan sen olacaksın Nesli!
Desteğimiz seninle. Kendine iyi bak.
Kanser yanlış kıza bulaşmış.
Mücadelen boşa çıkmayacak, kazanacaksın.
Dualarımız seninle. Kazanacaksın
Allah acil şifalar versin.
Kazanan sen olacaksın Nesli!
Desteğimiz seninle. Kendine iyi bak.
Kanser yanlış kıza bulaşmış.
Mücadelen boşa çıkmayacak, kazanacaksın.
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