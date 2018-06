Domates kefir halsizliği bitirir

ayının gelmesiyle kendisini iyice hissettirmeye başlayanbunaltıyor. Herkes sıcak hava ve nemden kaynaklı olarakgibi şikayetlerden yakınıyor. Özellikle bu aylardaSağlıklı bir yaz geçirmenin yolu ise sağlıklı ve doğru beslenmekten geçiyor. Bu aylarda bol bol su içilmesini ve kızartma, kavurma gibi yağlı besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyenönerilerini sıralıyor...Vücut direncini artırmanın ilk yolu sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermekten geçiyor. Günde 4-5 porsiyon domates , salatalık ve yeşil yapraklı sebzeler, 2-3 porsiyon meyve tüketimiYeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmesi öneriliyor.Kızartma ve kavurma gibi yiyecekler, sıcak hava ile birleştiğindetetikliyor. Bu besinlerin daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılması öneriliyor.Meyve, içeriğindekihızlı kilo artışını beraberinde getiriyor. Tatlı tüketiminde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih oluyor.Yaz mevsiminde beslenme kadar su tüketimi de önem taşıyor. Sıcaklarla birlikte vücuttan atılan su miktarı da. Susuz kalan vücuttaBu nedenle herkesin kilo başınaöneriliyor. Günlük su tüketimini 2.5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önem taşıyor.Sıvı ihtiyacının karşılanması için süt, ayran, kefir , maden suyu, şekersiz limonata gibi içecekler öneriliyor. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve tüketiminden kaçınılması gerekiyor.Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra oluşuyor.Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verilmesi öneriliyor.4 ana besin grubundan oluşuyor. Her yaprak, 1 grubu temsil ediyor. Bu gruplar; süt ve ürünleri grubu, et-kuru baklagiller-yumurtapeynir, ekmek-tahıl grubu ve meyve-sebze grubundan oluşuyor...YAZIN tartışmasız en çok görülen rahatsızlıklarından birini 'gıda zehirlenmeleri' oluşturuyor. Bu rahatsızlıktan korunmanın yolu hijyene önem vermekten geçiyor. Yaz aylarında artan besin zehirlenmeleri çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın ağır seyrettiği durumlar da olabiliyor. Özellikle dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balık gibi) açıkta bekletmemek de kurtarıcı oluyor. Besinlerin satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi, saklanması aşamalarında hijyene dikkat edilmesi önem taşıyor.