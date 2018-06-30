Domates kefir halsizliği bitirir

Temmuz ayının gelmesiyle kendisini iyice hissettirmeye başlayan yaz sıcakları, bunaltıyor. Herkes sıcak hava ve nemden kaynaklı olarak halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerden yakınıyor. Özellikle bu aylarda besin zehirlenmeleri de fazlasıyla görülüyor. Sağlıklı bir yaz geçirmenin yolu ise sağlıklı ve doğru beslenmekten geçiyor. Bu aylarda bol bol su içilmesini ve kızartma, kavurma gibi yağlı besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, önerilerini sıralıyor...
MEVSİM SEBZELERİ TÜKETIN: Vücut direncini artırmanın ilk yolu sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermekten geçiyor. Günde 4-5 porsiyon domates, salatalık ve yeşil yapraklı sebzeler, 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmesi öneriliyor.
KIZARTMALARA VEDA EDİN: Kızartma ve kavurma gibi yiyecekler, sıcak hava ile birleştiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu besinlerin daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılması öneriliyor.
AŞIRIYA KAÇMAYIN: Meyve, içeriğindeki şeker miktarı ile hızlı kilo artışını beraberinde getiriyor. Tatlı tüketiminde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih oluyor.
SUYU İHMAL ETMEYİN: Yaz mevsiminde beslenme kadar su tüketimi de önem taşıyor. Sıcaklarla birlikte vücuttan atılan su miktarı da artış gösteriyor. Susuz kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk şikayetleri görülüyor. Bu nedenle herkesin kilo başına 30 ml su tüketmesi öneriliyor. Günlük su tüketimini 2.5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önem taşıyor.
AŞIRI ÇAY ZARARLI: Sıvı ihtiyacının karşılanması için süt, ayran, kefir, maden suyu, şekersiz limonata gibi içecekler öneriliyor. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve tüketiminden kaçınılması gerekiyor.
BESİNLERİ İYİ ÇİĞNEYİN: Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra oluşuyor. Bu nedenle yemeklerin yavaş yenmesi gerekiyor. Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verilmesi öneriliyor.
YONCA MODELİ: 4 ana besin grubundan oluşuyor. Her yaprak, 1 grubu temsil ediyor. Bu gruplar; süt ve ürünleri grubu, et-kuru baklagiller-yumurtapeynir, ekmek-tahıl grubu ve meyve-sebze grubundan oluşuyor...
GIDA ZEHİRLENMELERİ KABUSUNUZ OLMASIN
YAZIN tartışmasız en çok görülen rahatsızlıklarından birini 'gıda zehirlenmeleri' oluşturuyor. Bu rahatsızlıktan korunmanın yolu hijyene önem vermekten geçiyor. Yaz aylarında artan besin zehirlenmeleri çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın ağır seyrettiği durumlar da olabiliyor. Özellikle dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balık gibi) açıkta bekletmemek de kurtarıcı oluyor. Besinlerin satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi, saklanması aşamalarında hijyene dikkat edilmesi önem taşıyor.
MEVSİM SEBZELERİ TÜKETIN: Vücut direncini artırmanın ilk yolu sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermekten geçiyor. Günde 4-5 porsiyon domates, salatalık ve yeşil yapraklı sebzeler, 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmesi öneriliyor.
KIZARTMALARA VEDA EDİN: Kızartma ve kavurma gibi yiyecekler, sıcak hava ile birleştiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu besinlerin daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılması öneriliyor.
AŞIRIYA KAÇMAYIN: Meyve, içeriğindeki şeker miktarı ile hızlı kilo artışını beraberinde getiriyor. Tatlı tüketiminde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih oluyor.
SUYU İHMAL ETMEYİN: Yaz mevsiminde beslenme kadar su tüketimi de önem taşıyor. Sıcaklarla birlikte vücuttan atılan su miktarı da artış gösteriyor. Susuz kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk şikayetleri görülüyor. Bu nedenle herkesin kilo başına 30 ml su tüketmesi öneriliyor. Günlük su tüketimini 2.5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önem taşıyor.
AŞIRI ÇAY ZARARLI: Sıvı ihtiyacının karşılanması için süt, ayran, kefir, maden suyu, şekersiz limonata gibi içecekler öneriliyor. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve tüketiminden kaçınılması gerekiyor.
BESİNLERİ İYİ ÇİĞNEYİN: Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra oluşuyor. Bu nedenle yemeklerin yavaş yenmesi gerekiyor. Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verilmesi öneriliyor.
YONCA MODELİ: 4 ana besin grubundan oluşuyor. Her yaprak, 1 grubu temsil ediyor. Bu gruplar; süt ve ürünleri grubu, et-kuru baklagiller-yumurtapeynir, ekmek-tahıl grubu ve meyve-sebze grubundan oluşuyor...
GIDA ZEHİRLENMELERİ KABUSUNUZ OLMASIN
YAZIN tartışmasız en çok görülen rahatsızlıklarından birini 'gıda zehirlenmeleri' oluşturuyor. Bu rahatsızlıktan korunmanın yolu hijyene önem vermekten geçiyor. Yaz aylarında artan besin zehirlenmeleri çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın ağır seyrettiği durumlar da olabiliyor. Özellikle dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balık gibi) açıkta bekletmemek de kurtarıcı oluyor. Besinlerin satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi, saklanması aşamalarında hijyene dikkat edilmesi önem taşıyor.
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