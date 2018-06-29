SON ÇEKİM!

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor yarışmasının kameramanı Alper Baycın (24), gasp çetesinin saldırısı sonucu katledildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları Samana'da bir otelde ele geçirdi. 20 yaşındaki katil Nelson Rodriguez Almonte ve beraberindeki 15 yaşındaki bir çocuk sorgulanırken kaçan bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Cinayet aleti olan bıçak da ele geçirdi. Polis, Türkiye'de yayınlanan Survivor ekibinde çalışan Baycın'ın, Las Terenas'ta çantasını ve Iphone'unu gasp etmeye çalışan saldırganlar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Üç gaspçıdan biri, gözcülük yaparken diğerleri ise evine gitmek için yürüyen Baycın'ın çantasını ve telefonunu almak istedi. Saldırganlar, direnen Baycın'ı kalbinden ve ciğerinden bıçakladı. Gaspçıların olay sırasında da havaya bir el ateş ettikleri belirlendi. Las Terenaslılar ise yaşanan acı olay nedeniyle binlerce mum yaktı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı acı haberi canlı yayında duyurdu. Yine Dominik'te bir Survivor çalışanın da eskiden benzer bir saldırıya uğradığı öğrenildi. Dehşet olay sonrası KKTC'de gerçekleştirilecek Survivor çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Baycın'ın Antalya'daki baba evinde ise gözyaşları sel oldu aktı.







Dominik'li katil N. Almonte, yakalandı.





Acı haberi alan Acun Ilıcalı, büyük şok yaşadı.







Güler yüzlü canım çocuk, uzaktan gelen haberin yıktı bizi.

Bir eşyanın karşılığı bir can olmamalı...

Ölümden başka her şey yalan bu hayatta...

Nur içinde yat melek kardeşim...

Allah herkesi kötü insanlardan korusun...

Basın şehidi oldu kardeşimiz...

