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Öğrencilere yazın yurtlar bedava

Öğrencilere yazın yurtlar bedava
Bakanlar Kurulu, Temmuz ve Ağustos aylarında ve () yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme 'de yayımlandı. Emine Erdoğan'ın Ramazan ayında Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı sahur programında, KYK'da kalan öğrenciler yaz tatili döneminde yurtta barınmadıkları halde ücret ödediklerini söylemişti. Geçtiğimiz ay sahur programına sürpriz yaparak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya talimat vererek, "Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak" demişti.
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