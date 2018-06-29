Yol Durumu
  1. İmar Barışı dönüşüme hız kazandıracak
  2. Tüm Türkiye dua etsın

Hadi ‘yağ’

’da , sporcularını vurdu. yargılanan genç “Yaralılara tampon yapılmasını istedim” dedi

Hadi ‘yağ’
İki güreşçiyi vuran genç adam, yaralılara tampon yapılmasını istediğini iddia etti. Olay 24 Mart'ta 'da meydana geldi. , kafede tartıştığı sporcuları (33) ile Mehmet 'yı ayaklarından vurdu. sanık Tayfur ile tutuksuz sanıklar Ö. ve Berkan Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tayfur şunları söyledi: "Hepsi güreşçiydi, saldırdılar. Beni öldüreceklerini düşünerek, ateş ettim. Ayaklarından vurulduklarını gördüm. Çevrediklerden tampon yapmalarını istedim. Küfredildi, dayak yedim, kız arkadaşımın yanında rencide edildim. Kendimi savundum." Berkan Y. ve Mehmet Can Ö. de benzer ifadeler verdi. Aygün ile Avcı ise iddiaları reddetti. Tanıkların dinlenmesinin ardından Yavuz Tayfur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



Hakkı Aygün



Mehmet Ali Avcı
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ