Hadi ‘yağ’

İki güreşçiyi vuran genç adam, yaralılara tampon yapılmasını istediğini iddia etti. Olay 24 Mart'ta Antalya'da meydana geldi. Yavuz Tayfur, kafede tartıştığı yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'yı ayaklarından vurdu. Tutuklu sanık Tayfur ile tutuksuz sanıklar Mehmet Can Ö. ve Berkan Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tayfur şunları söyledi: "Hepsi güreşçiydi, saldırdılar. Beni öldüreceklerini düşünerek, ateş ettim. Ayaklarından vurulduklarını gördüm. Çevrediklerden tampon yapmalarını istedim. Küfredildi, dayak yedim, kız arkadaşımın yanında rencide edildim. Kendimi savundum." Berkan Y. ve Mehmet Can Ö. de benzer ifadeler verdi. Aygün ile Avcı ise iddiaları reddetti. Tanıkların dinlenmesinin ardından Yavuz Tayfur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.
Hakkı Aygün
Mehmet Ali Avcı
Hakkı Aygün
Mehmet Ali Avcı
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