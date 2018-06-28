ABD'de 2013'te ölü bulunan Google çalışanı Forrest Hayes'ın katilinin telekızlık yapan Alix Tichelman olduğu ortaya çıkmıştı. 2015'te tutuklanıp hapse gönderilen kadın, 6 yıl ceza aldı ancak iki yıl sonra serbest kaldı. Ancak kadının 2013'te eski sevgilisi Dean Riopelle'i de öldürdüğü ortaya çıktı. Ancak seri katil, kayıplara karıştı. Her iki cinayetin de ortak yönünün, yüksek dozda uyuşturucu alımından kaynaklandığı izlenimi verilmesiydi.
Telekız seri katil
Etiketler: Forrest Hayes , seri katil , google , ABD
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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