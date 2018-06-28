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Telekız

Telekız seri katil
ABD'de 2013'te ölü bulunan çalışanı Forrest Hayes'ın katilinin telekızlık yapan Alix Tichelman olduğu ortaya çıkmıştı. 2015'te tutuklanıp hapse gönderilen kadın, 6 yıl ceza aldı ancak iki yıl sonra serbest kaldı. Ancak kadının 2013'te eski sevgilisi Dean Riopelle'i de öldürdüğü ortaya çıktı. Ancak , kayıplara karıştı. Her iki cinayetin de ortak yönünün, yüksek dozda uyuşturucu alımından kaynaklandığı izlenimi verilmesiydi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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