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’te vahşet

Survivor kameramanı , sokakta yürürken gasp çetesi tarafından öldürüldü...

Dominik’te vahşet
Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın (24), 'te sokakta yürürken 2 gaspçının saldırısına uğradı. Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın'ı kalbinden bıçakladı. Baycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Olay nedeniyle 'de gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, "Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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