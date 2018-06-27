Üvey anne öz acı

Adana'nın Seyhan İlçesi'ndeki Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde 5 yıl önce ikinci eşi Demirel Sökmen'den (53) ayrılan Meral Akyatan, 4 öz çocuğu ve Sökmen'in zihinsel engelli kızı Sevda Sökmen'le yaşamaya başladı. 3 gün önce gece saatlerinde evlerinin önüne yaklaşan bir otomobille evden ayrılan Sevda Sökmen'den bir daha haber alınamadı. Öz annesinin kızıyla yıllardır konuşmadığını öne süren üvey anne Meral Akyatan, zihinsel engelli Sevda'ya 5 yıldır kendi kızlarından ayırmadan baktığını belirtti. "Sormadığımız hiçbir yer kalmadı, kimse bilmiyor. Ya ölüsü ya da dirisi görenler bizi arasın. Annesi İstanbul'da ama hiç ilgilenmedi. Üvey kızımı çok seviyordum. Ben hasta bir kadınım, 10 tane ameliyatım var. Kızıma baktığım için ameliyat olamıyordum, evde olmam lazımdı" diye konuştu.
Kızının kandırmış olabileceğini düşündüğü kişilere çağrıda bulunan Akyatan şunları söyledi: "Kiminle kaçmışsa her şeyini yaparız, yeter ki bize telefon açsın, onu nerede olursa olsun alalım. Hayatının tehlikede olduğu endişesini yaşıyoruz. Daha önce de kaçtığı zamanlar olmuştu ama kaçtığı zaman arayıp haber verirdi. 3 gündür telefonu- nu kapatmışlar, ulaşamıyoruz
Meral Akyatan, Sevda'nın ayıcığını elinden düşürmüyor. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kadın, "Ne olur kızımı bulun" diye ağlıyor.
Kızının kandırmış olabileceğini düşündüğü kişilere çağrıda bulunan Akyatan şunları söyledi: "Kiminle kaçmışsa her şeyini yaparız, yeter ki bize telefon açsın, onu nerede olursa olsun alalım. Hayatının tehlikede olduğu endişesini yaşıyoruz. Daha önce de kaçtığı zamanlar olmuştu ama kaçtığı zaman arayıp haber verirdi. 3 gündür telefonu- nu kapatmışlar, ulaşamıyoruz
Meral Akyatan, Sevda'nın ayıcığını elinden düşürmüyor. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kadın, "Ne olur kızımı bulun" diye ağlıyor.
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