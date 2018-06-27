Kanada TIR şoförü arıyor yıllık maaş tam 283 bın lıra

Kanada'da yıllık maaşları 80 bin dolar (yaklaşık 283 bin lira) olmasına rağmen TIR şoförü açığı yaşandı. Üstelik bu ücretin daha sonraki yıllarda 100 bin Kanada dolarına (354 bin Türk lirası) kadar çıktığı vurgulandı. Ayrıca yılda yüzde 10'luk maaş artışı da cabasıydı. Buna rağmen sürücüler, çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle, bu ücrete burun kıvırdı. Taşımacılık sektöründe ülke genelindeki sürücü ihtiyacı tam 48 bine ulaştı. TIR sürücüsü ihtiyacı için göçmen sürücü programı başlatıldı.