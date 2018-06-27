Aşkın iksiri kivi

Kivi, pazar tezgahlarını ve manav dükkanlarını süslüyor. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan kivi, cinsel gücü artırıyor. Sabahları bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi, kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor..
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
Kanser hastalıklarına yakalanmayı önler.
Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.
Lif oranı fazla olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor.
Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
Kanser hastalıklarına yakalanmayı önler.
Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.
Lif oranı fazla olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor.
Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.