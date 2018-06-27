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Aşkın iksiri

Ağızları tatlandıran , tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Cinsel gücü artırıyor...

Aşkın iksiri kivi
Kivi, pazar tezgahlarını ve manav dükkanlarını süslüyor. Lezzeti kadar sağlığa faydaları da oldukça önem taşıyor. C vitamini deposu olan , cinsel gücü artırıyor. Sabahları bir kase kivi yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi, kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor..
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
Kanser hastalıklarına yakalanmayı önler.
Kan inceltici etkiye sahiptir. Kalp krizi ve inmeden korur.
Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.
Lif oranı fazla olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor.
Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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