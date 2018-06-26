Seferbirlik

Ağrı'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 11'inci günde de sürdürüldü. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, Leyla'yı bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeye didik dikik arıyor. JAK timleri, köyün yanından geçmekte olan dere yatağındaki sondalı arama çalışmalarını tamamlayıp bugün sabah saatlerinde köyün dışına doğru çıktı. Çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Her gün mavi gözlüm Leyla'nın gelip boynuma sarılacağını hayal ediyorum" diye ağladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan da haber alınamadı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Havadan yapılan aramada 10 kilometrelik bir alan tarandı. Karada ise köpeklerle arandı. İbrahim Yağlıkara, kızının kaçırılmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine komşuları U.K ve annesi N.K'nın ifadeleri alındı.
5 gündür kayıp olan Eylül Yağlıkara, en son bisikletle görüldü.
Leyla Aydemir, bayramın birinci günü evinin önünden kayıplara karıştı. Küçük kızdan 12 gündür haber alınamadı.
5 gündür kayıp olan Eylül Yağlıkara, en son bisikletle görüldü.
Leyla Aydemir, bayramın birinci günü evinin önünden kayıplara karıştı. Küçük kızdan 12 gündür haber alınamadı.
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