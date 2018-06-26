Mangoda mutluluk var

Ülkemizde sevilerek tüketilen tropikal meyvelerden mango, cinsel isteksizliği gidererek mutluluk getiriyor. İçerdiği E vitamini ile cinsel ilişkinin kalitesini artırıyor. Üreme organlarının verimliliğini yükseltiyor. Mangonun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği beta karoten sayesinde astım gelişim riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir, koruma sağlar.
Enerji verir.
Sağlıklı kılcal damarlar için faydalıdır. Diş ve dişetini korur.
Demir emilimini sağlar. Kanseri tetikleyen maddeleri engeller.
Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.
Mide ve bağırsakları temizler. Karaciğeri kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kan şekerine etki eder. Diyabet hastalarının yemeden önce doktorlarına danışması gerekir.
Tansiyonu dengeler.
Kolesterol seviyelerini düşürür.
Kalp krizini engeller.
İçerdiği beta karoten sayesinde astım gelişim riskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir, koruma sağlar.
Enerji verir.
Sağlıklı kılcal damarlar için faydalıdır. Diş ve dişetini korur.
Demir emilimini sağlar. Kanseri tetikleyen maddeleri engeller.
Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.
Mide ve bağırsakları temizler. Karaciğeri kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kan şekerine etki eder. Diyabet hastalarının yemeden önce doktorlarına danışması gerekir.
Tansiyonu dengeler.
Kolesterol seviyelerini düşürür.
Kalp krizini engeller.
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