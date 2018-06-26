Dursun bu savaş!

Kan davası 3 cana mal oldu. Erzurum'da başlayan kavga, Erzincan'da devam etti. Dün sandık başında öldürülen İYİ Parti ilçe başkanının cenazeye giden kardeşi de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin bireyleri, oy kullanmak için gittikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında çatışma çıktı. Korkunç olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
TESİSTE SALDIRIYA UĞRADI
Çatışmada hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi, Savaş Durmaz ise ağabeyinin cenazesini ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Erzincan'dak dinlenme tesisinde silahla saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, seçim günü çıkan kavgada hayatını kaybetti.
Savaş Durmaz
TESİSTE SALDIRIYA UĞRADI
Çatışmada hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi, Savaş Durmaz ise ağabeyinin cenazesini ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Erzincan'dak dinlenme tesisinde silahla saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, seçim günü çıkan kavgada hayatını kaybetti.
Savaş Durmaz
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