Baba hareket!

Kazada yaralanan baba, kendi acısını unuttu. Yaralı kızına sarıldı. Olay dün Balıkesir'de yaşandı. Semih Sağlam'ın (21) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Adem Akın'ın (24) aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalık adeta savaş alana döndü. Sürücü Sağlam ve yolcu Kadir Sağlam (40), sıkıştıkları araçtan ekiplerin dakikalar süren uğraşları sonucu çıkarılabildi. Diğer araç sürücüsü Akın, yolcular Beyza Nur Akın (5) ve Enes Ekit (25) ağır yaralandı. Baba Akın, yanında yerde yatan kızı Beyza Nur Akın'a sımsıkı sarıldı. Kızını bir an olsun bırakmadı. İkili aynı ambulansa alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARAÇLAR HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Korkunç kaza sonrası can pazarı yaşandı. Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan yaralılar ölümle burun buruna geldi. Yardımlarına ise vatandaşlar koştu. Daha sonra ise ekiplere haber verildi...
ARAÇLAR HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Korkunç kaza sonrası can pazarı yaşandı. Hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan yaralılar ölümle burun buruna geldi. Yardımlarına ise vatandaşlar koştu. Daha sonra ise ekiplere haber verildi...
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