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börülce e çare!

direnci; diyabet, kalp-damar ve hipertansiyona neden oluyor. yi zorlaştırıyor. Uzmanlar, baklagiller ve sebze meyve yenilmesini öneriyor...

Mercimek börülce insüline çare!
Birçok kişi, "Yemekten sonra elim ayağım titriyor", "Tatlı yiyince rahatlıyorum", "Ne yapsam, kilo veremiyorum" gibi şikayetlerden yakınıyor. Bu durum, insülin direncini işaret ediyor. Pankreastan salgılanan bir hormon olan in hücrelerde işini yapamaması durumuna 'insülin direnci' deniliyor. İyi yönetilmediği takdirde bu durum, diyabet, hipertansiyon ve kalp gibi kronik hastalıklara neden oluyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ, insülin direnci ile ilgili merak edilenleri anlatıyor...
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