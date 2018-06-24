Klinik vaka!

İstanbul'da Nazlı C. adlı hasta, ocak ayında Beşiktaş'taki özel bir estetik kliniğine gitti. Cildini yeniletmek istediğini söyledi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Karadağ Köse ise hastasına yapacağı iğneli radyofrekans işleminin geçici kızarıklığa neden olabileceğini söyledi. Bu ihtimali yazılı olarak da bildirdi. Hasta da bilgilendirme formunu seans öncesi imzalayarak onay verdi. 1 ay sonra kliniğe giden hasta, bir kez daha aynı işlemden geçti. Ancak ikinci seanstan 3 gün sonra Nazlı C.'nin yüzünde kızarıklıklar meydana geldi.
'YÜZÜMÜ YAKTINIZ'
Bu kez de kliniğe kızarıklıklarını geçirmek için gitti. Hastaya krem tedavisi uygulandı. Kızarıklığın tam olarak geçmediğini ileri süren Nazlı C., herkesin içinde Dr. Özlem Karadağ Köse'ye "Yüzümü yaktınız" diyerek bağırdı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha kliniğe giden genç kadın her defasında doktorun bu işyerinden atılmasını yoksa sosyal medyada bu kliniği rezil edeceğini söyledi. Doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açarak, hakaret etti ve mesleğini kötüledi. Köse ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle savcılığa gitti. Hastasını şikayet etti. Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Nazlı C.'ye 25 bin TL manevi, bin TL de maddi olmak üzere 26 bin TL'lik tazminat davası açtı.
DOKTOR HASTASINA DAVA AÇTI
'YÜZÜMÜ YAKTINIZ'
Bu kez de kliniğe kızarıklıklarını geçirmek için gitti. Hastaya krem tedavisi uygulandı. Kızarıklığın tam olarak geçmediğini ileri süren Nazlı C., herkesin içinde Dr. Özlem Karadağ Köse'ye "Yüzümü yaktınız" diyerek bağırdı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha kliniğe giden genç kadın her defasında doktorun bu işyerinden atılmasını yoksa sosyal medyada bu kliniği rezil edeceğini söyledi. Doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açarak, hakaret etti ve mesleğini kötüledi. Köse ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle savcılığa gitti. Hastasını şikayet etti. Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Nazlı C.'ye 25 bin TL manevi, bin TL de maddi olmak üzere 26 bin TL'lik tazminat davası açtı.
DOKTOR HASTASINA DAVA AÇTI
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