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in ilacı

Kanserin ilacı süt
Güçlü bir protein deposu olan , insan gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, küçük yaşlardan itibaren devam eden süt içme alışkanlığının hipertansiyon ve kanser riskini azalttığını belirtiyor.

TANSİYONU DENGELER
"Süt proteinleri büyüme ve gelişmeye katkı sağlar. Hipertansiyon ve kanser riskini azalttır, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu ve diş çürüklerine karşı koruyucu eti gösterir. Düzenli süt tüketiminin, çocukların soyut düşünce, bellek, dikkat, problem çözme, konsantrasyon gibi zihinsel yetenekler açısından, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir" diyor.
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