Sağlıklı bir hayatın yolu, her besin grubundan dengeli bir şekilde beslenmekten geçiyor. Bazı beslenme uzmanları ise protein ağırlıklı beslenmenin daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Ancak bu beslenme tarzı kalp damar hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Finlandiya'da 22 yıl süren ve protein ağırlıklı beslenme üzerine yapılan araştırma, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Araştırmayı değerlendiren LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara "Özellikle hayvansal protein ağırlıklı beslenme kalp krizi nedenleri arasında yer almaktadır. Dengeli beslenmeyi ön planda tutun. Protein olarak da kalp sağlığınız için balık tüketmeniz yeter" diyor.
Kalpte kırmızı alarm
Etiketler: kalp , Kalp sağlığı
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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