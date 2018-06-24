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Babam da yanımda olsaydı!

Babam da yanımda olsaydı!
'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu için sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin , sünnet arabası olarak tahsis edildi. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezardaki fotoğrafını öperek yakınları ile birlikte dua eden Meriç Taşan, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.


Küçük Meriç'in sünneti için Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli'nin makam aracı tahsis edildi.
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