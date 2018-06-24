Yaşlı çift dehşeti yaşadı. Kocasını kaybeden kadın yıkıldı. Olay dün Sivas'ta yaşandı. Neziha (71) ve Rahmi Kaya (76) çifti, hemzemin geçitten geçmek istedi. Lokomotifi fark eden yaşlı kadın kendini rayların yanına atarak kurtardı. Ancak sesi duyamayan işitme engelli eşine lokomotif çarptı. Sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Neziha Kaya büyük şok yaşadı. Ağıt yakan kadın, "Aslanım, ayakkabıların da buradaymış. Aslanım, nasıl vurdular bize. Bana da vursaydı. Ben de buraya yatsaydım. Aslanım böyle miydi vaadin. Morga beraber gitseydik" diyerek feryat etti. Yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan lokomotif makinisti G.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Eşini kaybeden Neziha Kaya uzun süre gözyaşı döktü.
Eşini kaybeden Neziha Kaya uzun süre gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.