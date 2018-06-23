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ünüz leri çağırmasın!

Parfümünüz böcekleri çağırmasın!
Yazın gelmesiyle birlikte piknik mevsimi de başladı. , arı ve sinek ısırıkları, tat kaçırdı! İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Engin Türkmen, bazı böceklerin suna geldiğini vurguladı. Böceklerin ilgisini çektiğinden, parlak renkli kıyafetlerden, parfüm ya da deodorant gibi güçlü kokular kullanmaktan kaçınılması gerektiğini açıkladı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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