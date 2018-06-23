Fazla kilolar böbreğe zarar

Vücudun en önemli organlarından biri olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının idrar yolu
ile atımını sağlıyor. Ayrıca tuz, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile glikoz, protein ve su gibi bileşenlerin vücuda eşit şekilde dağılmasına yardımcı oluyor. Böbrek kanseri, ülkemizde en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Genellikle 60-70 yaş arası yetişkinlerde ortaya çıkıyor. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, birçok hastalığa neden olan obezitenin, böbrekleri de olumsuz etkilediğini belirtiyor. Fazla kilo, sigara kullanımı ve hipertansiyonun böbrek kanserine neden olduğunu söylüyor. Erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığı bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
ile atımını sağlıyor. Ayrıca tuz, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile glikoz, protein ve su gibi bileşenlerin vücuda eşit şekilde dağılmasına yardımcı oluyor. Böbrek kanseri, ülkemizde en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Genellikle 60-70 yaş arası yetişkinlerde ortaya çıkıyor. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, birçok hastalığa neden olan obezitenin, böbrekleri de olumsuz etkilediğini belirtiyor. Fazla kilo, sigara kullanımı ve hipertansiyonun böbrek kanserine neden olduğunu söylüyor. Erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığı bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
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