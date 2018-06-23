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Fazla lar böbreğe zarar

Böbrek i, 60-70 yaş arası kişilerde görülüyor. Kimi zaman sinsice ilerliyor. Doğru beslenme şekli ve erken tedavi, hastalığın tedavisinde umut oluyor...

Fazla kilolar böbreğe zarar
Vücudun en önemli organlarından biri olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının idrar yolu
ile atımını sağlıyor. Ayrıca tuz, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile glikoz, protein ve su gibi bileşenlerin vücuda eşit şekilde dağılmasına yardımcı oluyor. Böbrek i, ülkemizde en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Genellikle 60-70 yaş arası yetişkinlerde ortaya çıkıyor. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, birçok hastalığa neden olan itenin, böbrekleri de olumsuz etkilediğini belirtiyor. Fazla , sigara kullanımı ve hipertansiyonun böbrek kanserine neden olduğunu söylüyor. Erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığı bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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