Aşkını hardalla

Doğal gıdalar her derde deva oluyor. Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki cinsel arzuyu artırarak mutluluk getiriyor. Ancak midesi hassas olanlar, karaciğer rahatsızlığı bulunanlar, damar sertliği ve tansiyon hastalarının kullanmaması isteniyor. Hardalın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Terletici özelliği ile soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıklara şifa oluyor.
Hazımsızlığı giderip mideyi rahatlatıyor. Bağırsakların hareketini düzenleyerek kabızlığı gideriyor.
Romatizmal ağrıları dindiriyor.
Kan dolaşımını destekliyor.
Sinirleri gevşetip rahatlatıyor.
Terletici özelliği ile soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıklara şifa oluyor.
Hazımsızlığı giderip mideyi rahatlatıyor. Bağırsakların hareketini düzenleyerek kabızlığı gideriyor.
Romatizmal ağrıları dindiriyor.
Kan dolaşımını destekliyor.
Sinirleri gevşetip rahatlatıyor.
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