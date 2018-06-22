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Şikayetçi değiliz!

Şikayetçi değiliz!
Türkıye'nin bir haftadır konuştuğu yavru köpeğin ölümü ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Yavruyu bulan ve o çevredeki hayvanları besleyen veteriner Sevin Özyuva ile hayvansever Nuray Ersoy, Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer'e ifade verdi. Tutuklu kepçe operatörü İlhan M. hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Hayvansever ikili, "Kasıtlı zarar verildiğini düşünmüyoruz" dedi.
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