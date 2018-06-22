;
Yol Durumu
  1. LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman?

Sahte profesör 'a ölüm soruşturması

Kendisini beyin cerrahı olarak tanıtıp ekranlarda boy gösteren, foyası ortaya çıkınca tutuklanan 'ın, yanlış tedavi uygulayarak insanların ölümlerine neden olup olmadığı araştırılıyor.

Birçok televizyon kanalında sağlık programlarına katılan, 'beyin ve sinir cerrahisi' ile ilgili seminer ve konferanslar veren sahte profesör 'la ilgili soruşturma genişletiliyor. "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan'ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Bu hastalarla ilgili dosyalar yeniden açıldı.

Etiketler: , ,
  • 22 Haziran 2018, Cuma 09:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar