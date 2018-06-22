Birçok televizyon kanalında sağlık programlarına katılan, 'beyin ve sinir cerrahisi' ile ilgili seminer ve konferanslar veren sahte profesör Cüneyt Turan'la ilgili soruşturma genişletiliyor. "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan'ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Bu hastalarla ilgili dosyalar yeniden açıldı.