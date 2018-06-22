Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kemiklerimiz de yaşlanıyor. Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen 'osteoporoz', kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığa bağlı olarak kemik kırılganlığında artış gözleniyor. Kırık ortaya çıkıncaya kadar osteoporoz sessiz seyrediyor. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, kemik erimesini durdurmanın yolları hakkında önemli bilgiler veriyor:
Kemik erimesinin ilacı yumurta sarısı
Sinsi şekilde ilerleyen kemik erimesi, özellikle kadınları tehdit ediyor. Doğru beslenme riski azaltıyor. Özellikle yumurta sarısı ve süt ilaç etkisi yapıyor...
Etiketler: Liv Hospital , Çağatay Öztürk , süt ürünleri , kemik erimesi , yumurta , sağlık
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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