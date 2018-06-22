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nin ilacı sarısı

Sinsi şekilde ilerleyen , özellikle kadınları tehdit ediyor. Doğru beslenme riski azaltıyor. Özellikle sarısı ve süt ilaç etkisi yapıyor...

Kemik erimesinin ilacı yumurta sarısı
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kemiklerimiz de yaşlanıyor. Halk arasında olarak bilinen 'osteoporoz', kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığa bağlı olarak kemik kırılganlığında artış gözleniyor. Kırık ortaya çıkıncaya kadar osteoporoz sessiz seyrediyor. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, kemik erimesini durdurmanın yolları hakkında önemli bilgiler veriyor:
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