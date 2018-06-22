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Acı dava

Acı dava
İngiltere'nin başkenti 'da ablasının kullandığı aracın yapması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Elif Kaya'nın ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme patlak verdi. Korkunç kaza, 2016 yılında Londra'nın South Woodford bölgesinde meydana geldi. Meliha Kaya (22) idaresindeki otomobil, hızla ilerledi. Kaya'nın idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrildi. Korkunç olayda araçta bulunan Kaya'nın 16 yaşındaki kardeşi Elif Kaya hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan ve kardeşinin ölümüne neden olmakla suçlanan , hakim karşısına geçti. Middlesex Universitesi Kriminolji Bölümü öğrencisi Meliha Kaya'nın yargılandığı davanın düşürülmesi talep edildi. İngiliz gazetesi, buna neden olarak, ailenin yeteri kadar acı çekmesini gösterdi.
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